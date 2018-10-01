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В Telegram обнаружили серьезную уязвимость
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В Telegram обнаружили серьезную уязвимость 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Shutterstock
В Telegram обнаружили уязвимость, из-за которой IP-адреса пользователей раскрывались во время звонков через мессенджер. Об этом рассказал эксперт безопасности Дхирадж Мишра (Dhiraj Mishra) в своем блоге.
Утечка происходила из-за прямого однорангового соединения между абонентами (peer-to-peer или P2P), которое стоит в звонках Telegram по умолчанию. В мобильных версиях этот параметр можно изменить в настройках, однако в декстопных программах разработчики изначально не предусмотрели такую функцию.
При использовании P2P IP-адреса обоих участников разговора отображаются в логах. Эта уязвимость позволяла раскрыть местоположение пользователя, тем самым создавая угрозу его конфиденциальности.
Мишра сообщил о найденной утечке представителям Telegram. Разработчики быстро добавили возможность отключения P2P-звонков в десктопных версиях программы, а также заплатили эксперту две тысячи евро (около 152 тысяч рублей) в качестве награды.
В конце августа стало известно, что Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей. Позднее основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что это условие не касается российских ведомств.
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