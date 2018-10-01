В Китае воссоздали 2-тысячелетний сейсмограф

Китайские ученые сумели воссоздать древний сейсмограф возрастом 2000 лет

Современные сейсмографы очень чувствительны и реагируют даже на самые слабые подземные толчки. Сейчас по всему миру несут бессменную службу тысячи приборов, которые могут с высокой точностью зафиксировать сейсмическую активность. Но, как оказалось, подобное устройство уже существовало в древнем Китае почти 2000 лет назад.

Китайский ученый Чжан Хэн жил в эпоху династии Хань во 2 веке нашей эры. Будучи простым чиновником при императорском дворе, он занимался астрономией, математикой, механикой, картографией, поэзией и прикладным искусством. Однако в историю он вошел как создатель первого известного в мире сейсмографа, который он представил императору в 132 году н. э. за 7 лет до своей смерти.

К сожалению, сам сейсмограф не сохранился. До нас дошло лишь его описание. В нем он изображается в форме массивной бронзовой урны или вазы. Снаружи его украшали восемь драконов, расположенных вниз головой, в пасти которых находились шарики. Прямо под драконами располагались 8 бронзовых жаб с раскрытыми ртами, куда должны были падать шары.

В древних текстах весьма туманно описывается принцип работы этого прибора. Ученые полагают, что внутри устройства находился маятник и рычажные механизмы, связанные с каждым драконом. При возникновении подземных толчков маятник начинал раскачиваться, приводя в движение один из рычагов.

В результате, из пасти соответствующего ему дракона выпадал шарик прямо в пасть жабе, сообщая окружающим не только о землетрясении, но и направлении распространения сейсмических волн, поскольку каждая жаба была ориентирована на определенную часть света.

Все попытки в точности определить принцип работы древнего прибора в 19-20 веках оказались безуспешными. Оставалось неясным, к примеру, как маятник мог «чувствовать» землетрясения, происходящие за сотни километров от него.