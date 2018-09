Назван срок смерти Вселенной

Стало известно, как долго будет существовать Вселенная

Ученые предположили, что Вселенная просуществует еще около 140 миллиардов лет и, возможно, прекратит свое существование в результате Большого разрыва.

Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого выяснил, что Вселенная будет существовать еще около 140 млрд лет, что гораздо больше ее примерно возраста, равного 13,8 млрд лет.

Специалисты опубликовали исследование на arXiv.org и направили на публикацию в журнал Publications of the Astronomical Society of Japan. Как пишет Asahi Shimbun, ученые пришли к таким выводам, наблюдая с помощью камеры Hyper Suprime-Cam телескопа Subaru за 10 млн галактик.

Им удалось отследить распределение темных материи и энергии, на которые приходится более 95% массы наблюдаемого мира. Ученые оценили скорость и темп расширения Вселенной. По их мнению, он оказался гораздо медленнее, чем считалось ранее.

Специалисты получили подробную трехмерную карту распределения материй в мире. Космический телескоп Planck позволил им усовершенствовать ограничения.

Ученые пытаются смоделировать и представить возможную гибель Вселенной. Согласно различным исследованиям, наблюдаемый мир просуществует еще от 22 млрд до 150 млрд лет и прекратит свое существование в результате Большого разрыва.