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Назван срок смерти Вселенной
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Стало известно, как долго будет существовать Вселенная 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Nicolas Economou, Globallookpress
Ученые предположили, что Вселенная просуществует еще около 140 миллиардов лет и, возможно, прекратит свое существование в результате Большого разрыва.
Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого выяснил, что Вселенная будет существовать еще около 140 млрд лет, что гораздо больше ее примерно возраста, равного 13,8 млрд лет.
Специалисты опубликовали исследование на arXiv.org и направили на публикацию в журнал Publications of the Astronomical Society of Japan. Как пишет Asahi Shimbun, ученые пришли к таким выводам, наблюдая с помощью камеры Hyper Suprime-Cam телескопа Subaru за 10 млн галактик.
Им удалось отследить распределение темных материи и энергии, на которые приходится более 95% массы наблюдаемого мира. Ученые оценили скорость и темп расширения Вселенной. По их мнению, он оказался гораздо медленнее, чем считалось ранее.
Специалисты получили подробную трехмерную карту распределения материй в мире. Космический телескоп Planck позволил им усовершенствовать ограничения.
Ученые пытаются смоделировать и представить возможную гибель Вселенной. Согласно различным исследованиям, наблюдаемый мир просуществует еще от 22 млрд до 150 млрд лет и прекратит свое существование в результате Большого разрыва.
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