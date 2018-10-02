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Роскосмос: Дыра в «Союзе» появилась не случайно
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В Роскосмосе считают, что дыра в «Союзе» появилась не случайно 

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Дальнейшее расследование заставило госкорпорацию отказаться от версии повреждения обшивки корабля в результате производственного брака.
Госкорпорация «Роскосмос» продолжает расследование обстоятельств повреждения корабля «Союз МС-09», в результате которого появилось отверстие в бытовом отсеке корабля. Если раньше озвучивалась версия, что дыра в корабле образовалась в результате производственного брака, допущенного на Земле, то теперь внутренняя комиссия РКК «Энергия» ее исключила. Об этом заявил глава Роскомоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, теперь остается только версия преднамеренного воздействия. Где это произошло, должна установить вторая комиссия.
В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что не исключается предположение о том, что отверстие в корабле было сделано уже на борту МКС кем-то из членов экипажа.
На 15 ноября запланирован выход российского экипажа «Союза» в открытый космос, во время которого они должны будут обследовать отверстие в обшивке корабля снаружи. Это поможет точнее установить причины его появления.
Напомним, 14 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что на корабле найдены новые повреждения обшивки российского космического корабля «Союз МС-09». Специалисты нашли следы работы дрелью не только в обшивке «Союза МС-09», дыра в котором привела к падению давления на Международной космической станции (МКС), но и на экране противометеоритной защиты. Она покрывает корабль снаружи и расположена на расстоянии в 15 миллиметров от герметичного корпуса.
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