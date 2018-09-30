Земле предрекли превращение в чёрную дыру

У Земли есть шанс превратиться в чёрную дыру

Земля может сократиться до 100 м в поперечнике, если эксперименты с ускорителем частиц потерпят неудачу, предупреждают астрономы. Опыты с частицами, когда атомы разделяют на кварки, могут вызвать цепную реакцию летального характера, убеждён профессор Мартин Рис.

Наша планета рискует превратиться в сверхплотное небесное тело с размером всего 100 м в поперечнике. Такой сценарий возможен в случае, если эксперименты учёных, и, в частности, работы с ускорителем частиц, запустят катастрофическую цепь событий. В своей последней книге «О будущем: перспективы человечества» профессор Мартин Рис описывает экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается планета, включая изменение климата, угроза ядерной войны и искусственный интеллект.

Обречено ли человечество?

Мартин Рис убеждён: учёные, проводя эксперименты, в которых атомы разбивают на кварки — такие, как протоны и нейтроны — теоретически могут уничтожить человечество.

«На месте нашей планеты может образоваться чёрная дыра, которая через некоторое время начнёт всасывать всё вокруг, — пишет он. — «Вторая страшная возможность заключается в том, что кварки снова соберутся в сжатые объекты, называемые strangelets (strangelet — стра́пелька или „странная капелька“ — некий гипотетический объект, состоящий из „странной материи“, образованной адронами, содержащими „странные“ кварки — News.ru)».

Профессор говорит о том, что само по себе образование страпелек безвредно. Однако, согласно некоторым гипотезам, страпелька может путём заражения преобразовать всё, с чем сталкивается, в новую форму материи. «И вот тогда-то нашу планету и ждёт превращение в сверхплотную сферу около ста метров в поперечнике», — говорит профессор.

Берегите вакуум!

Есть ещё и третий риск от ускорителей частиц, таких, как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе — это нарушение вакуума. «Пустое пространство-то, которое физики называют вакуумом, — это больше, чем просто ничто. Это арена для всего, что происходит. В нём скрыты все силы и частицы, управляющие физическим миром. Нынешний вакуум может быть хрупким и нестабильным, — утверждает Рис. — Есть версии, что концентрированная энергия, созданная при столкновении частиц, может вызвать „фазовый переход“, который разорвёт ткань пространства. Это было бы общекосмическим бедствием, а не только земным». Впрочем, профессор Рис отметил, что частицы с гораздо более высокой энергией, чем те, которые создаются в ускорителях, часто сталкиваются в галактике, не разрывая пространство.

Стоит ли рисковать?

Учёный предупреждает, что наше нынешнее понимание границ физики всё ещё «шаткое», и было бы «самонадеянно» исключать вероятность мировой катастрофы. Это не значит, однако, что необходимо отказаться от экспериментов, считает Рис.

«Инновации часто опасны, но, если мы отказываемся от рисков, то мы можем отказаться и от выгоды, — говорит он. — Тем не менее, физики должны быть осмотрительны в проведении экспериментов, которые создают условия, не имеющие прецедента, даже если речь идёт об экспериментах в космосе».

Мартин Рис обращается с призывом быть осторожнее не только к физикам, но и к биологам. В частности, он призывает избегать создания потенциально разрушительных «генномодифицированных патогенов зародышевой линии человека». «Многие из нас склонны отмахиваться от этих рисков как от научной фантастики, но их нельзя игнорировать, даже если считать возможность возникновения подобных катастроф крайне маловероятной».

Аппетиты «чёрной дыры»

Не так давно, в сентябре этого года, учёные заявили о том, что им известно, с какой скоростью чёрные дыры во вселенной затягивают в себя космическую материю. Скорость эта, как выяснилось, составляет треть от скорости света — то есть, примерно 90 км в секунду. Открытие сделали исследователи из Лестерского университета, которые наблюдали за тем, как сокрушительная космическая сила поглотила объект с массой, подобной Земле.

«Мы наблюдали за всем процессом, и мы думаем, что могли довольно точно определить количество материи, попавшей в черную дыру, — цитирует Newsweek профессора Лестерского университета Кена Паундса. Объект, масса которого была примерно равна массе Земли, был поглощён примерно за день».

Команда Паундса в своём исследовании использовала данные, получаемые с орбитальной обсерватории XMM-Newton, который принадлежит Европейскому космическому агентству . Их внимание было сосредоточено на сверхмассивной чёрной дыре, масса которой превышает солнечную в 40 миллионов раз. Расположена она за миллиард световых лет от Земли. Когда газ попадает в чёрную дыру, он словно закручивается вокруг неё и постепенно поглощается. При этом, он нагревается и приобретает высокие скорости, что приводит к повышению интенсивности излучения света. Именно так учёные смогли заметить сокращение массы. Материя, за которой наблюдали в этот раз исследователи, была чрезвычайно горячей.

«Температура была примерно 10−20 миллионов градусов. Излучение трансформировалось в рентгеновское, именно поэтому мы смогли наблюдать за ним с помощью рентгеновской обсерватории», — добавил учёный.

Поэтому, если Земля превратится в чёрную дыру, близлежащим планетам грозит скоропостижная смерть. Первой жертвой станет Луна, затем, по всей вероятности, последуют Марс и Венера. «Трапезничать» нашей солнечной системой Земля будет очень недолго — поглощение займёт у неё чуть больше недели.