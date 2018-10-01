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В CERN открыли две новые элементарные частицы
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Ученые CERN открыли две новые элементарные частицы 

Российская Газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: home.cern
Международная группа ученых из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) объявила об открытии как минимум двух новых видов элементарных частиц, неизвестных науке ранее. Они были предсказаны теоретической кварковой моделью и принадлежат к тому же семейству частиц, что и протоны, однако имеют ряд удивительных особенностей.
Например, если протоны содержат один d-кварк и два u-кварка (duu), то в новых частицах — один b-кварк и два u-кварка (buu) или же один b-кварк и два d-кварка (bdd) соответственно.
Как говорят физики, частицы удалось обнаружить на Большом адронном коллайдере благодаря "классической" технике поиска частиц, которая искала избыток событий или ударных волн на гладком фоне событий в данных о столкновениях частиц. Отклонения в несколько раз превышали ту "норму", при которой можно говорить об обнаружении новой элементарной частицы. Оказалось, что новые частицы примерно в шесть раз тяжелее протонов, говорят ученые.
Более того, в ходе эксперимента, похоже, физики "начаянно" открыли третью частицу. Она состоит не из двух или трех кварков, как обычно, а из четырех (строго говоря, в ней соединены два кварка и два антикварка). Примечательно, что так называемые тетракварки тоже давно были предсказаны физиками, но первое возможное доказательство их существования появилось лишь сегодня. Согласно теории, существуют и пинтокварки с пятью элементарными частицами. Их только предстоит обнаружить.
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