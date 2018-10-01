В CERN открыли две новые элементарные частицы

Ученые CERN открыли две новые элементарные частицы

Международная группа ученых из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) объявила об открытии как минимум двух новых видов элементарных частиц, неизвестных науке ранее. Они были предсказаны теоретической кварковой моделью и принадлежат к тому же семейству частиц, что и протоны, однако имеют ряд удивительных особенностей.

Например, если протоны содержат один d-кварк и два u-кварка (duu), то в новых частицах — один b-кварк и два u-кварка (buu) или же один b-кварк и два d-кварка (bdd) соответственно.

Как говорят физики, частицы удалось обнаружить на Большом адронном коллайдере благодаря "классической" технике поиска частиц, которая искала избыток событий или ударных волн на гладком фоне событий в данных о столкновениях частиц. Отклонения в несколько раз превышали ту "норму", при которой можно говорить об обнаружении новой элементарной частицы. Оказалось, что новые частицы примерно в шесть раз тяжелее протонов, говорят ученые.

Более того, в ходе эксперимента, похоже, физики "начаянно" открыли третью частицу. Она состоит не из двух или трех кварков, как обычно, а из четырех (строго говоря, в ней соединены два кварка и два антикварка). Примечательно, что так называемые тетракварки тоже давно были предсказаны физиками, но первое возможное доказательство их существования появилось лишь сегодня. Согласно теории, существуют и пинтокварки с пятью элементарными частицами. Их только предстоит обнаружить.