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В новых iPhone обнаружили серьезный дефект
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Владельцы новых iPhone обнаружили серьезный дефект в смартфонах 

Москва24 3 часа назад
Пользователи новых iPhone XS обнаружили серьезный дефект в моделях, связанный с зарядкой смартфона.
Владельцы устройств на форумах Apple, Reddit и Unbox Therapy сообщают, что их устройства при подключении к электросети не начинают заряжаться, если смартфон находится в "спящем" режиме. В Сети уже появились видеоролики, наглядно показывающие проблемный процесс подзарядки новых телефонов.
В компании Apple пока не прокомментировали дефект, обнаруженный пользователями.
Как пишет портал Engadget со ссылкой на специалистов, не исключено, что проблема связана не с новыми мобильными устройствами, а с операционной системой. Таким образом, компания сможет устранить проблему уже в ближайшее время.
Ранее компания SquareTrade проверила новые iPhone Xs на прочность. В видеоролике с испытаниями исследователи роняли смартфоны с высоты 182 сантиметра, у iPhone Xs стекло разбилось полностью, а на Xs Max — покрылось трещинами.
По словам специалистов, смартфон "уязвим к ударам, особенно к падениям, которые нанесут ему наибольшие повреждения". По итогам всех тестов iPhone Xs получил 86 баллов из 100. У iPhone Xs Max показатель — 70 из 100.
Кроме того, посетители ресурса Reddit заявили, что на максимальной яркости у экранов новых iPhone XS черный цвет становится серо-оранжевым.
Презентация новых устройств компании Apple состоялась в Калифорнии 12 сентября 2018 года. iPhone XR поступит на прилавки с 26 октября. В России продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max стартовали утром, 28 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87 990 рублей, на iPhone XS Max — от 96 990 рублей.
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