Животные влияют на цвет своей пищи

В ходе исследования эволюции различных растений ученые выяснили, от чего зависит цвет их плодов. Оказалось, что происхождение растения почти не играет никакой роли, гораздо больше на цвет плода влияют животные, которые им питаются. Статья с результатами исследования опубликована в Scientific reports.

Биологи изучают уже больше века изучают, как плоды растения приобретают тот или иной цвет. Господствующая гипотеза заключалась в том, что цвет плодов должен привлекать к себе животных. Те поедают мякоть плода вместе с семенами растения, а те вместе с испражнениями разносятся на большие расстояния. Так растение расширяет свой ареал и увеличивает свои шансы на выживание.

Первые исследования в этом направлении осложнялись тем, что ученые считали, будто животные видят так же, как и люди, хотя на самом деле это не так. Например, для птиц плод черного цвета может быть гораздо ярче, так как они видят в ультрафиолетовом цветовом спектре, в отличие от млекопитающих.

В новой работе ученые собрали данные о созревших плодах 97 различных растений из трех разных районов в Уганде и на Мадагаскаре. Они выяснили, что цвет плодов не связан с их происхождением, и у близкородственных растений он может совпадать с тем же успехом, что и у совершенно разных. Однако биологи выявили закономерность — у плодов, которые привлекают млекопитающих, чаще встречаются зеленые оттенки. Дело в том, что млекопитающие воспринимают гораздо меньше цветов чем, например, птицы. Другие растения, которыми питаются преимущественно птицы, чаще бывают красными. Такое различие связано с тем, что птицы чаще вынуждены полагаться на поиск пищи с высоты, поэтому соответствующие плоды имеют более яркий окрас, который выделяется на фоне зелени.

Теория о том, что в ходе эволюции разные виды плодов приобретали тот цвет, который привлекает определенных животных, появилась еще в конце XIX века. Однако доказать эту гипотезу было сложно, из-за чего формирование цвета у плодов ученые чаще объясняли общим предком или такими географическими факторами, как влажность, температура или свойства почвы.