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Ученые объяснили отсутствие следов инопланетян в космосе
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Ученые объяснили отсутствие следов инопланетян в космосе 

Аргументы Недели + ещё 4 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые из Университета штата Пенсильвания в СМА раскритиковали доводы в пользу парадокса Ферми. Они убеждены, что следы деятельности инопланетян до сих пор не найдены, не потому что их нет.
Американские специалисты предположили, что доля изученного пространства в рамках проекта SETI еще пока слишком мала, чтобы делать какие-то выводы, передает «Суть Событий».
Как отмечают ученые, по стакану воды, зачерпнутой из океана, невозможно сделать выводы о существовании в его глубинах тех или иных животных и других его обитателей.
Согласно одной из формулировок парадокса Ферми, если бы инопланетяне существовали и были достаточно технически развиты, они должны были бы быть частыми гостями в Солнечной системе.
На этот счет у американцев из Пенсильвании есть несколько теорий: возможно, инопланетные цивилизации гибнут до того, как успеют вступить в контакт с землянами. Или же пока просто недостаточно развиты.
Ранее АН сообщали, что исследователи из NASA собираются найти в космосе первые научные доказательства — следы «технических» сигналов, которые могли бы оставить разумные существа.
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