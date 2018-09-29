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Загадки древних галактик-спутников
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Загадки древних галактик-спутников 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Из нового видео вы узнаете о загадках небольших древних галактик: такие можно встретить в том числе около Млечного Пути.
Мы все еще многого не знаем о родной галактике: так что неудивительно, что ее соседки — еще большая загадка. Впрочем, вопрос спутниковых галактик куда шире. Ведь их можно встретить в самых разных уголках Вселенной.
Под самим термином «галактика-спутник» понимают галактику, которая обращается по орбите вокруг более крупной соседки под действием сил гравитации. Ученые полагают, что структуры галактик-спутников зачастую намного сложнее, чем структура того же Млечного Пути.
А еще многие из этих гравитационно связанных звездных систем невероятно древние, и они могут ответить на важные вопросы об устройстве Вселенной. Это, в частности, касается реионизации — эпохе, которая началась после Большого взрыва.
Найти другие интересные и познавательные видео вы можете в специальном разделе нашего сайта.
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