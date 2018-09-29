Загадки древних галактик-спутников

Из нового видео вы узнаете о загадках небольших древних галактик: такие можно встретить в том числе около Млечного Пути.

Мы все еще многого не знаем о родной галактике: так что неудивительно, что ее соседки — еще большая загадка. Впрочем, вопрос спутниковых галактик куда шире. Ведь их можно встретить в самых разных уголках Вселенной.

Под самим термином «галактика-спутник» понимают галактику, которая обращается по орбите вокруг более крупной соседки под действием сил гравитации. Ученые полагают, что структуры галактик-спутников зачастую намного сложнее, чем структура того же Млечного Пути.

А еще многие из этих гравитационно связанных звездных систем невероятно древние, и они могут ответить на важные вопросы об устройстве Вселенной. Это, в частности, касается реионизации — эпохе, которая началась после Большого взрыва.