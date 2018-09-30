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На Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы
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На Большом адронном коллайдере обнаружили две новые частицы 

ТК «Звезда» + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Globallookrpess
Как сообщают ученые, новое открытие стало шагом в понимании физиками сильного взаимодействия, которое является «одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе».
На Большом адронном коллайдере обнаружили два новых бариона и свидетельства существования одного нового тетракварка.
Как сообщают ученые, новое открытие стало шагом в понимании физиками сильного взаимодействия, которое является «одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе».
Ученые исследовали взаимодействие нейтрального бариона, состоящего из кварка и антикварка. Новые частицы обнаружили со значимостью в 12,7 и 12,6 стандартных отклонения при том, что достаточным для заявления о новой частице достаточно пяти отклонений. Данные исследований приводятся на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям.
Между тем, ранее в Швейцарии в ходе опытов с большим адронным коллайдером было зафиксировано необычное явление природы. Небо над зданием стало темно-алого цвета, и над лабораторией образовалась воронка из облаков.
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