На Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы

На Большом адронном коллайдере обнаружили две новые частицы

Как сообщают ученые, новое открытие стало шагом в понимании физиками сильного взаимодействия, которое является «одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе».

На Большом адронном коллайдере обнаружили два новых бариона и свидетельства существования одного нового тетракварка.

Как сообщают ученые, новое открытие стало шагом в понимании физиками сильного взаимодействия, которое является «одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе».

Ученые исследовали взаимодействие нейтрального бариона, состоящего из кварка и антикварка. Новые частицы обнаружили со значимостью в 12,7 и 12,6 стандартных отклонения при том, что достаточным для заявления о новой частице достаточно пяти отклонений. Данные исследований приводятся на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям.

Между тем, ранее в Швейцарии в ходе опытов с большим адронным коллайдером было зафиксировано необычное явление природы. Небо над зданием стало темно-алого цвета, и над лабораторией образовалась воронка из облаков.