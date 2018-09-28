Встретимся в суде: Google раскрыл военную тайну

Террористы не дремлют

Министерство обороны Бельгии намерено судиться с компанией Google, которая отказалась «размыть» места стратегического назначения, информация о которых является конфиденциальной, сообщает De Standaard со ссылкой на источник в правительстве. Например, речь идет о штабе НАТО в Эвере и базе ВВС Бельгии Кляйн-Брогель, военном аэродроме Флоренса, а также атомных электростанциях и некоторых нефтяных объектах вблизи порта в городе Антверпен

По мнению бельгийских властей, эти объекты не должны отображаться на Google-картах, так как точное расположение зданий может помочь потенциальным террористам спланировать свою атаку.

Сообщается, что министерство обороны попросило Google заняться этой проблемой еще два года назад, но так и не получило ответ.

«Так как отклика не последовало, мы намереваемся подать на компанию в суд», — заявил пресс-секретарь ведомства.

Что интересно, в ряде других стран, например, во Франции Нидерландах , военные объекты и объекты критической инфраструктуры «размыли» по просьбе властей.

Как заявил представитель Google в Бельгии Михиэль Саллац, компания выразила сожаление в связи с тем, что бельгийское министерство обороны решило пойти на такой шаг.

«Мы тесно сотрудничаем с ними уже более двух лет и всегда вносили изменения по запросу, если это не противоречит закону», — заявил Саллац.

«Цивилизованная компания»

В последнее время Google часто становится раздражителем для правительств разных стран. В начале сентября российские власти заподозрили Google во вмешательстве в выборы.

Свои претензии американской компании направила Генеральная прокуратура РФ . Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ведомства Алексей Жафяров заявил о том, что направленное в адрес Google предупреждение является серьезной мерой, после которой может последовать привлечение к ответственности согласно законодательству РФ.

Генпрокуратуру заинтересовали призывы к участию в несогласованных акциях в день голосования 9 сентября, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google.

После того, как компания получила письменное предупреждение, она удалила ролики, нарушавшие законодательство.

«Ситуацию мы мониторим, и я пока не усматриваю нарушений требования законодательства РФ со стороны Google. Пока у меня создается впечатление, что они себя ведут как цивилизованная компания», — заявил Климов.

Расследование ведется

В конце августа поисковой системой Google заинтересовался президент США Дональд Трамп . Американский лидер обвинил компанию в сокрытии правды и подтасовке результатов выдачи.

Глава государства заметил, что по запросу «новости о Трампе» Google показывает только либеральные СМИ, настроенные против нынешнего президента США.

«Другими словами, они ПОДТАСОВАЛИ результаты для меня и остальных, чтобы почти все новости были плохими», — заявил Трамп.

«Google и остальные заглушают голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они решают, что нам можно видеть, а что — нет. Это очень серьезная ситуация, которую нужно решить!» — говорится в продолжении твита президента.

Компания Google выпустила официальное заявление, в котором опровергла любое навязывание тех или иных политических взглядов с помощью поисковой системы.

«Наша цель — быть уверенными в том, что пользователи получают самые релевантные результаты за доли секунды, — говорится в заявлении Google. — Мы никогда не подтасовываем выдачу, чтобы манипулировать общественным мнением».

Спустя месяц стало известно о старте расследования со стороны Белого дома в отношении Google, Facebook и других технологических компаний. Согласно специальному президентскому указу, ведомства «тщательно проверя, нарушали ли какие-либо онлайн-платформы антимонопольное законодательство». Кроме того, государственные ведомства должны будут предложить шаги, направленные на защиту конкуренции среди «онлайн-платформ» и устранение предвзятого подхода.