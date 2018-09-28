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Выявлена связь между разводами и офисной работой
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Социологи выявили связь между разводами и офисной работой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Офисная работа в большом коллективе способствует разводу, выяснили шведские социологи. Исследование о связи рабочего места с качеством семейной жизни было опубликовано в журнале Sciencemag.
Специалисты проанализировали данные о разнополых семейных парах в Дании, вступивших в барк в период с 1981 по 2002 год. Отмечается, что эта страна была выбрана неслучайно: в Дании люди разводятся чаще, чем в других скандинавских странах. Кроме того, датчанки чаще других делают успешную карьеру после рождения ребенка.
Отмечается, что за рассматриваемый социологами период распались около ста тысяч пар. Чаще разводились мужчины и женщины, которым по работе приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Так, проводящие рабочее время в женском коллективе мужчины на 15 процентов чаще других уходили из семьи.
В отношении женщин специалисты пришли к аналогичным выводам: работающие в офисах женщины разводились на десять процентов чаще.
По данным исследования, в большей степени такая взаимосвязь прослеживается среди людей с высшим образованием, работающих в сфере услуг. Наиболее крепкими были признаны союзы библиотекарей и фермеров.
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