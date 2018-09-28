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Россия и Китай решили совместно исследовать Луну
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Россия и Китай решили совместно исследовать Луну 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместных проектах в области исследования Луны и дальнего космоса, сообщает российская госкорпорация.
В Пекине прошло заседание подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Стороны представили доклады о космической деятельности России и Китая и обсудили взаимодействие по совместным масштабным проектам.
«По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы мобильной связи, а также мониторингу космического мусора», — говорится в сообщении.
Следующее заседание подкомиссии пройдет в Москве в 2019 году.
Ранее в пятницу руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявлял, что Россия может построить на поверхности Луны первую обитаемую станцию в 2030 году.
Также стало известно, что Роскосмос заказал головному научному институту ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш разработку сценариев освоения Луны вместе с другими странами.
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