Стал известен первый покупатель нового iPhone в Москве

Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице стал 44-летний Анатолий. Об этом сообщает РИАМО.

Мужчина приобрел самый дорогой смартфон из новой линейки — iPhone XS Max на 512 гигабайт. По словам Анатолия, он купил телефон для личного пользования.

Мужчина добавил, что в очереди не стоял, а пришел к магазину 28 сентября и взял талончик в 06:30.

«Видел, что места в очереди продавали сначала за 400 тысяч, потом за сто тысяч. Ощущения супер», — рассказал он.

Первым вошедшим в магазин покупателем был Валерий, но приобрести телефон он не смог. Он заявил, что планировал купить iPhone для жены, но пока стоял в очереди, потерял деньги. Валерий отметил, что купил место в очереди за 50 тысяч рублей.

iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма обойдется россиянам как минимум в 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинаются от 87990 рублей. Самый «бюджетный» вариант — это iPhone XR, за который придется отдать от 64990 рублей.

Очередь у магазина re:Store в Москве выстроилась за несколько дней до старта продаж.