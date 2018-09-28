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Стал известен первый покупатель нового iPhone в Москве
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Стал известен первый покупатель нового iPhone в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице стал 44-летний Анатолий. Об этом сообщает РИАМО.
Мужчина приобрел самый дорогой смартфон из новой линейки — iPhone XS Max на 512 гигабайт. По словам Анатолия, он купил телефон для личного пользования.
Мужчина добавил, что в очереди не стоял, а пришел к магазину 28 сентября и взял талончик в 06:30.
«Видел, что места в очереди продавали сначала за 400 тысяч, потом за сто тысяч. Ощущения супер», — рассказал он.
Первым вошедшим в магазин покупателем был Валерий, но приобрести телефон он не смог. Он заявил, что планировал купить iPhone для жены, но пока стоял в очереди, потерял деньги. Валерий отметил, что купил место в очереди за 50 тысяч рублей.
iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма обойдется россиянам как минимум в 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинаются от 87990 рублей. Самый «бюджетный» вариант — это iPhone XR, за который придется отдать от 64990 рублей.
Очередь у магазина re:Store в Москве выстроилась за несколько дней до старта продаж.
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