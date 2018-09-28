В России готовят проект по атомной науке

В России готовят национальный проект по атомной науке и технологиям

В рамках майского указа президента России Росатом будет задействован сразу по нескольким ключевым направлениям, сообщил Кириенко в поздравлении. "Сейчас идет подготовка национального проекта "Развитие атомной науки, техники и технологий". Как и всегда, Росатом стоит на переднем крае в решении важнейших государственных задач", — отметил он.

По словам Кириенко, "атомщики — это особая гордость нашей страны", они решают стратегические задачи, связанные с укреплением обороноспособности государства и обеспечением энергетической безопасности.

"Росатом традиционно удерживает лидирующие позиции как в плане выработки электроэнергии, так и строительстве атомных станций за рубежом. Неизменным остается стопроцентное выполнение предприятиями Росатома гособоронзаказа", — отметил Кириенко.

В то же время у Росатома появляются новые масштабные задачи, прежде всего в Арктике, добавил Кириенко. "Росатому предстоит стать инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути. И то, что Росатому и дальше будет принадлежать ключевая роль в развитии этого региона, доказывает, что государство высоко оценивает результаты нашей работы в Арктике", — подчеркнул Кириенко.

Кириенко пожелал работникам атомной отрасли новых творческих и профессиональных достижений, личного счастья, а также здоровья их родным и близким.