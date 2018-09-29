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Ученые установили рекорд и взорвали лабораторию
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Японские ученые установили рекорд и взорвали лабораторию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Ученые Токийского университета создали сильнейшее магнитное поле в закрытом помещении, в результате в лаборатории случился взрыв.
Исследователи добились индуктивности в 1200 Тесла, что в сотни раз сильнее, чем у аппаратов МРТ, и в десятки миллионов раз сильнее глобального магнитного поля Земли, сообщает Naked Science со ссылкой на IEEE Spectrum.
Ученые смогли удерживать рекордный уровень около 40 миллисекунд. Взрывом сорвало с петель стальную дверь.
«Я вообще этого не ожидал. В следующий раз сделаем клетку прочнее», — сказал один из участников эксперимента Седзиро Такеяма.
В декабре 2015 года в результате взрыва в химической лаборатории китайского университета Цинхуа, погиб один человек.
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