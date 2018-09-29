Ещё
«Страшное российское кибероружие» напугало американцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские СМИ рассказали о «страшном российском кибероружии» 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: © Fotolia / georgejmclittle
Российские спецслужбы тайно разработали новый вид вредоносной программы, которую буквально невозможно удалить с компьютера, пишет Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESET на конференции по безопасности Blue Hat.
Как утверждает издание, за создание вредоносной программы ответственна хакерская группа Fancy Bear, якобы связанная с российской разведкой. Новый вирус разработали на основе кода шпионской программы, предложенной в 2015 году другой хакерской группой Hacking Team. "Российские хакеры" позаимствовали код и усовершенствовали его, заявляет Daily Beast.
Первый намек на эту программу был обнаружен в марте этого года в приложении Absolute LoJack, которое позволяет владельцам ноутбуков определить местоположение похищенного устройства или дистанционно удалить с компьютера конфиденциальную информацию. Хакеры скопировали фоновый процесс этого приложения, который сохраняет контакт с его серверами, и сделали так, чтобы она отправляла информацию на сервер взломщиков.
Как утверждает издание, новая программа, названная LoJax, переписывает код, хранящийся в компьютерном чипе UEFI, маленьком кремниевом блоке на материнской плате компьютера, отвечающем за контроль загрузки и перезагрузки устройства. Ее цель заключается в сохранении доступа к компьютеру в случае переустановки операционной системы или форматирования жесткого диска, что обычно помогало в борьбе с вирусами.
Кроме того, как подчеркивает издание, LoJax играет роль телохранителя для вируса, найденного в приложении Absolute Lojack. При каждой перезагрузке взломанный чип UEFI проверяет, что вирус все еще находится на жестком диске, и в случае отсутствия переустанавливает его.
Последние новости
Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией В Ираке застрелили бывшую "мисс Багдад"
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу845
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»57
Климкин заявил о «глубокой» изоляции России109
Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России26
«Мне и 100 миллионов было бы мало»131
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение