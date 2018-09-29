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США нашли «секретное российское кибероружие»
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Daily Beast рассказал о новом «секретном российском кибероружии» 

RT на русском + ещё 18 36 минут назад
Фото: Reuters
Американское издание The Daily Beast сообщило о «новом российском компьютерном вирусе», от которого «невозможно избавиться».
«Если этот новый вирус Путина до вас доберётся, то можете не утруждать себя чисткой жёсткого диска. Просто выкиньте ваш компьютер», — пишет автор статьи Кевин Поулсен со ссылкой на доклад компании ESET.
По его словам, за тайной разработкой нового вредоносного программного обеспечения стоит «российское ГРУ» и хакерская группа Fancy Bear.
Издание отмечает, что вирус под названием LoJax переписывает код, который хранится в компьютерном чипе UEFI, отвечающем за контроль процессов загрузки и перезагрузки.
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