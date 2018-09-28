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Россиянам больше не нужны айфоны
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Россиянам больше не нужны айфоны 

Рамблер + ещё 2 44 минуты назад
Популярность новых моделей iPhone в России упала в 15 раз по сравнению с вышедшим в 2017 году iPhone X. Об этом пишут «Известия» со ссылкой анализ Mail.Ru Research, основанный на данных сервиса «Юла».
Аналитики подсчитали, что за неделю до старта продаж новых IPhone в России количество поисковых запросов об их покупке выросло всего в два раза. Год назад за семь дней до выхода iPhone X число таких запросов увеличилось в 30 раз.
Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отметил, что в целом продажи Apple почти не растут: по итогам III финансового квартала было продано 41,3 миллиона смартфонов, что всего на один процент больше прошлогоднего результата. При этом выручка компании увеличилась на 17 процентов благодаря росту цен на устройства.
Apple представила новые модели iPhone 12 сентября. iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма обойдется россиянам как минимум в 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинаются от 87990 рублей. Самый «бюджетный» вариант — это iPhone XR, за который придется отдать от 64990 рублей.
Apple Watch Series 4, которые умеют делать ЭКГ и фиксировать нарушения сердечного ритма, в России будут стоить от 31990 рублей.
Официальные продажи новых iPhone стартуют в России 28 сентября. За несколько дней до этого в Москве у магазина re:Store на Тверской выстроилась очередь за новым iPhone. Первое место в очереди предлагали купить за 400 тысяч рублей.
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