Ученые «измерили» крупнейшего динозавра юрского периода

Учёные определили «габариты» самого крупного динозавра юрского периода

Южноафриканские учёные выяснили, как выглядел растительноядный динозавр Ledumahadi mafube, останки которого были обнаружены в 2017 году на территории ЮАР , а также определили его возраст. Оказалось, что ящер обитал на Земле 200 млн лет назад. По оценкам исследователей, вес рептилии составлял 12 тонн, а в высоту животное достигало 4 м. Такие «габариты» делают L. mafube самым крупным представителем животного царства юрского периода.

Останки ранее неизвестного вида динозавров, названного Ledumahadi mafube, были обнаружены в окрестностях небольшого городка Кларенс в ЮАР. Учёные из Витватерсрандского университета выяснили, как выглядела рептилия, а также определили её возраст. Оказалось, что динозавр обитал на Земле 200 млн лет назад.

Результаты изучения окаменелостей скелета показали, что вес древнего ящера составлял 12 тонн, а рост достигал 4 метров. По мнению исследователей, такие параметры делают L. mafube самым большим представителем животного царства юрского периода.

Промежуточное звено

Кости, принадлежащие L. mafube, палеонтологи впервые обнаружили ещё в 1988 году. Однако последнее «звено», которое позволило бы воссоздать точный облик динозавра, было обнаружено только в 2017-ом.

На срезе костей L. mafube учёные обнаружили линии роста, напоминающие годовые кольца деревьев. Проанализировав их структуру, исследователи выяснили, что на момент смерти динозавру было 14 лет, и он успел достичь размеров взрослой особи.

По словам палеонтологов, L. mafube является близким «родственником» зауроподов — четвероногих растительноядных динозавров, обитавших с юрского по меловой периоды (200—85 млн лет назад). Однако если зауроподы строением конечностей напоминали современных слонов, то у L. mafube передние конечности были несколько согнуты. Это, как считают исследователи, проливает свет на эволюционную историю зауроподов.

«Многие гигантские динозавры передвигались на четырёх конечностях. Однако у этих крупных ящеров были предки, которые могли уверенно стоять лишь на двух ногах. Оказывается, что L. mafube был тем самым промежуточным звеном в эволюции зауроподов, прежде чем они «встали» на четыре ноги», — сообщил один из авторов исследования Роджер Бенсон.

Изучив останки L. mafube, южноафриканские учёные также уточнили дату появления первых гигантских ящеров, и в результате она сдвинулась на 10 млн лет назад.

«Что первым приходит на ум, когда вспоминаешь о гигантских ящерах? Обычно это тираннозавры и представители зауроподов — бронтозавры, останки которых были найдены на территории запада США. Однако L. mafube гораздо крупнее тираннозавра и по размеру не уступает многим зауроподам. В то же время L. mafube как минимум на 10 млн лет «старше» любого из упомянутых видов. Это означает, что огромные животные населяли Африку задолго до появления тираннозавров и бронтозавров», — отметила ведущий автор исследования Иона Шуаньер.

«Побочные» открытия

В ходе исследования учёные также уточнили, как выглядела территория ЮАР 200 млн лет назад.

«Проанализировав слои осадочных пород, в которых сохранились костные останки, мы выяснили, что большая часть территории Южной Африки представляла собой крайне засушливый регион с мелкими ручьями. Это очень контрастирует с теми живописными горными пейзажами, которые жители ЮАР видят сегодня», — сообщил соавтор исследования, палеонтолог из Кейптаунского университета Эмезе Борди.

Южноафриканские исследователи смогли внести свой вклад и в развитие геологии: учёным удалось опровергнуть гипотезу, согласно которой в начале юрского периода единый сверхконтинент Пангея начал распадаться на отдельные континенты.

«L. mafube оказался близким родственником других гигантских ящеров, живших в то же самое время, но на территории современной Аргентины. Это означает, что Пангея всё ещё объединяла сушу во времена раннего юрского периода, и динозавры могли совершить «путешествие» из Йоханнесбурга в Буэнос-Айрес», — подчеркнула Шуаньер.