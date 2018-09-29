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Первый космонавт ОАЭ отправится на МКС
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Первый космонавт ОАЭ отправится на МКС в апреле 2019 года 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
Первый космонавт ОАЭ отправится на Международную космическую станцию (МКС) 5 апреля, а вернется — 16 апреля, встретив в условиях орбитального полета День космонавтики, говорится в манифесте запусков по программе МКС, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, новая версия манифеста запусков по программе МКС на 2019 год предусматривает запуск пилотируемого корабля "Союз МС-12" 5 апреля 2019 года. На этом корабле в космос отправится первый космонавт ОАЭ — им станет либо Газаа аль-Мансури, либо Султан аль-Нияди, которые преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке. Кто из них войдет в основной экипаж, а кто — в дублирующий, пока не определено. На борту МКС эмиратский космонавт пробудет до 16 апреля, говорится в манифесте.
Полет эмиратского космонавта выпал на День космонавтики, отмечаемого 12 апреля.
Стартовать космонавту из ОАЭ предстоит с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а возвращаться — со стартующими 11 октября 2018 года космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом.
Ранее сообщалось, что кандидат из ОАЭ приступил к подготовке к полету на МКС в сентябре 2018 года.
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