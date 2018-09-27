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Космонавты покинут МКС ранее запланированного
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Космонавты покинут МКС ранее запланированного 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Роскосмос
Космический корабль "Союз МС-08" с российским космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом покинет Международную космическую станцию 4 октября, ранее прежних расчетов.
"Согласно предварительным расчетам служба баллистико-навигационного обеспечения ЦУП (Центр управления полетами — ред.) расстыковка ТПК (транспортный пилотируемый корабль — ред.) "Союз МС-08" с МКС — 10.57 мск, приземление СА (спускаемого аппарата — ред.) ТПК "Союз МС-08" — 14.45 мск", — говорится в сообщении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в состав которого входит ЦУП.
Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетным данным ЦУП, отстыковка корабля от МКС планировалась на 11.22 мск, посадка — на 14.44 мск.
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