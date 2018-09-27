Космонавты покинут МКС ранее запланированного

"Согласно предварительным расчетам служба баллистико-навигационного обеспечения ЦУП (Центр управления полетами — ред.) расстыковка ТПК (транспортный пилотируемый корабль — ред.) "Союз МС-08" с МКС — 10.57 мск, приземление СА (спускаемого аппарата — ред.) ТПК "Союз МС-08" — 14.45 мск", — говорится в сообщении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в состав которого входит ЦУП.

Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетным данным ЦУП, отстыковка корабля от МКС планировалась на 11.22 мск, посадка — на 14.44 мск.