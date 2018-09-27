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Facebook поймали на сливе секретных данных
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Facebook поймали на сливе секретных данных о пользователях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wilfredo Lee / AP
Социальная сеть Facebook выдавала рекламодателям скрытые пользователями личные номера телефонов. Об этом сообщается в исследовании группы ученых из Принстонского и Северо-Восточного университетов США.
Эксперты загрузили несколько сотен мобильных номеров юзеров. Позднее обнаружилось, что сеть использует их для рекламного таргетинга. Это происходило даже в том случае, если пользователь скрыл эту информацию в своем профиле.
Один из исследователей по имени Алан Мислове (Alan Mislove) заявил, что никогда не указывал свой номер в аккаунте. Несмотря на это, он заметил в своей ленте рекламу, таргетированную через эти данные. Выяснилось, что рекламодателям также были доступны номера, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации или автоматических уведомлений.
Сотрудники Facebook не опровергли результаты исследования. В комментарии порталу Gizmodo представитель соцсети сказал, что сервис использует всю предоставленную информацию для наилучшего таргетинга.
«Вы можете управлять и удалять контактную информацию, которую вы загрузили, в любое время», — отметил спикер.
Ранее корпорацию Google уличили в слежке за тратами пользователей. Журналисты узнали о тайном договоре между MasterCard и Google, согласно которому IT-компания получала данные о покупках владельцев карт. Эту информацию аналитики использовали для исследований эффективности онлайн-рекламы.
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