В России осуществлен сеанс голографической связи

Компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Huawey впервые в России осуществили телефонный разговор с передачей голограмм. Собеседники могли видеть перед собой реалистичное трехмерное изображение партнера, с которым ведется разговор.

Связь стандарта 5G становится все более доступной для пользователей. Уже в следующем году на прилавках должны появиться смартфоны, поддерживающие ее в полном объеме. Ну, а пока удовлетворимся демонстрацией будущих возможностей. Впрочем, как утверждают авторы презентации, практически все необходимые аппараты можно уже сегодня купить в обычном магазине.

Как пишет пресса, в демонстрации были задействованы базовая станция gNodeB с активной антенной HAAU 5213, а также модуль обработки с 5G-платой — BBU5900. Huawei предоставил устройство 5G CPЕ с процессором Balong5G01RF-модулем и гибридным роутером беспроводной связи. "Вымпелком" же выделил частоты в диапазоне 26600-27200 МГц.

Собеседники использовали очки (шлемы) виртуальной реальности, благодаря которым могли видеть перед собой изображения друг друга. Демонстрация состоялась в выставочном зале музея Москвы.