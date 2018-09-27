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Ожидающим в очереди iPhone поставили диагноз
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Психиатр поставил диагноз ожидающим в очереди iPhone 

Мослента 2 часа назад
Фото: Reuters
Поведение людей, которые уже несколько дней стоят в очереди к магазину в центре Москвы, где будет продаваться новый iPhone, можно назвать охарактеризовать как легкую форму зависимости. Такое мнение выразил главный психиатр столицы Георгий Костюк, передает ТАСС.
«Мания в приобретении каких-либо товаров — это одна из разновидностей шопоголизма, или по-научному ониомании. У людей с зависимостью от приобретения вещей определенной марки мозговой центр, отвечающий за удовольствие от процесса покупки этой вещи, гипертрофирован и требует постоянной стимуляции. И простимулировать его можно только покупкой определенной вещи», — пояснил он и рекомендовал стоящим в очереди обратиться за помощью к специалистам, которые помогут им избавиться от мыслей о покупках.
Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Некоторые признались, что планируют заработать: они намерены продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Например, первое место оценивается в 400 тысяч рублей.
Старт продаж в России намечен на 28 сентября.
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