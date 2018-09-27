Названа неожиданная причина необъяснимой смерти

Ученые Университета Портсмута ( Великобритания ) выяснили, что психологическая травма может вызывать изменения в мозге, приводящие, в конечном итоге, к смерти без видимых причин. Само состояние, способствующее к уходу из жизни, исследователи назвали give-up-itis, что можно приблизительно перевести как «состояние сдавшегося». Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам ученых, «состояние сдавшегося» возникает, когда человек уверен, что ситуация, в которой он оказался, является безвыходной. При этом он не склонен к самоубийству, однако в его мозге, предположительно, в подкорковых структурах лобной доли (передняя поясная кора), происходят функциональные изменения, приводящие к прогрессивному психологическому истощению.

Всего специалисты выделили несколько этапов «состояния сдавшегося». Сначала человек избегает социальных контактов, затем у него развивается глубокая апатия и абулия — патологическое отсутствие свободы воли и желаний заняться какой-либо деятельностью. Больной отказывается от еды, перестает следить за собой, однако он способен слушаться окружающих и с их помощью выйти из этого состояния. Абулия переходит в психическую акинезию, когда человек перестает реагировать на боль и не избегает травматического действия внешних факторов. Известен случай, когда женщина с акинезией, оставленная на пляже, пострадала от ожогов второй степени. Наконец, через три или четыре дня наступает психогенная смерть.

Исследователи полагают, что процесс можно обратить с помощью физической активности и хотя бы частичным контролем за ситуацией со стороны другого человека. Это приводит к выработке дофамина, улучшающего состояние пациента.