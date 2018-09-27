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Норвегия запустила в космос собственную ракету
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Норвегия запустила в космос первую ракету собственного производства 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Nammo AS
Норвегия в четверг произвела запуск в космос первой полностью разработанной и произведенной в стране ракеты, стоимость которой составляет примерно 10,5 миллионов евро, сообщила телекомпания NRK.
"Первая ракета, полностью разработанная и произведенная в Норвегии, запущена в космос из космического центра Андойя. Запуск произведен успешно", — сообщает телекомпания.
Отмечается, что ракета была запущена в 14.17 по местному времени (13.17 мск), на ней установлен двигатель, созданный норвежской компанией Nammo. Ранее на всех остальных ракетах устанавливались двигатели иностранного производства.
"На первый взгляд, то, что мы видим — что все прошло успешно", — сообщил телекомпании начальник отдела космического центра Кулбьорн Бликс.
Ракета пролетела 107 километров над морем и пересекла границу атмосферы и космического пространства.
"В общей сложности стоимость разработки и запуска ракеты составила 100 миллионов крон (около 10,5 миллионов евро)", — приводит данные телекомпания. Это также первая в Европе ракета с гибридным двигателем, который использует и жидкое, и твердое топливо.
Вес ракеты — 800 кг, длина — 9 метров, однако находиться на орбите она не сможет из-за слишком маленьких размеров. Предполагается, что ракета безопасно упадет в море.
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