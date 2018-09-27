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Японский космический корабль доставил грузы на МКС
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Японский космический корабль доставил грузы на МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Роскосмос
Японский грузовой космический корабль "Конотори-7" доставил в четверг на МКС пятитонный груз для жизнеобеспечения и проведения научных работ на борту станции, прямую трансляцию процесса стыковки вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Беспилотный грузовик "Конотори-7" (HTV7) был запущен 23 сентября с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. На МКС он перебросил капсулу для пробной отправки на землю образцов экспериментов, которые проводятся на борту станции.
Также "Конотори-7" доставил на станцию два микроспутника STARS-Me для эксперимента по созданию космического лифта.
Эти кубические спутники размером около десяти сантиметров будут запущены со станции и соединены стальным проводом, по которому будет двигаться небольшой "лифт" с камерой. Оборудование для этого было разработано японским аэрокосмическим агентством JAXA и университетом Сидзуоки.
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