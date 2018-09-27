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В сети появилось видео с поверхности астероида
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В сети появилось видео с поверхности астероида 

RT на русском 1 час назад
Фото: JAXA
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало видео с поверхности астероида Рюгу.
Отмечается, что совершивший успешную посадку японский ровер 1В, запущенный с зонда «Хаябуса-2», прислал на Землю указанные кадры.
На записи видна усыпанная булыжниками поверхность космического тела.
Ранее сообщалось, что JAXA опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.
Утверждается, что указанные снимки являются первыми в истории.
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