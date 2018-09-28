Найден затонувший китайский крейсер XIX века

Обнаружен затонувший китайский крейсер с оружием

Археологи обнаружили в водах Желтого моря китайское военное судно «Цзинюань» (Jingyuan), затонувшее в 1894 году. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

«Цзинюань» был построен в XIX веке на верфи AG Vulcan в Германии . Судно было включено в состав военно-морского флота Китая и участвовало в японо-китайской войне 1894-1895 года — конфликте между Японией и маньчжурской империи Цин за контроль над Кореей . Китайцы называли его крейсером, несмотря на то, что он больше относился к классу канонерок.

«Цзинюань» затонул вместе с тремя другими военными кораблями. Из 270 членов экипажа спаслось лишь несколько человек. Точное место кораблекрушения было неизвестно до сих пор.

Ученые нашли «Цзинюань» на глубине 12 метров. Корпус судна оказался перевернутым и погруженным в песок. По словам подводных археологов, на корабле находятся более 500 артефактов, включая керамические, кожаные и стеклянные изделия. Также было обнаружено оружие и патроны для револьвера.