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Создан прототип кресла для корабля «Федерация»
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Создан прототип кресла для корабля «Федерация» 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Изготовление прототипа кресла для нового российского космического корабля "Федерация" завершено, оно передано на испытания специалистам ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщает "Роскосмос".
"По заказу РКК "Энергия" в "НПП "Звезда" им. академика Г. И. Северина" изготовлен прототип кресла космонавта ПТК (перспективного транспортного корабля) "Федерация", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Кресло получило название "Чегет" (название горы на Кавказе). Кресло для космических кораблей "Союз" также названо в честь кавказской горы — "Казбек".
"В ходе серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела РКК "Энергия" будет проведена эргономическая оценка его характеристик. В настоящее время НПП "Звезда" приступило к изготовлению образцов кресел для полномасштабных испытаний", — говорится в сообщении.
Разработка корабля "Федерация" на замену используемому более полувека кораблю "Союз" ведется в России с 2009 года корпорацией "Энергия". Первый полет корабля намечался на 2015 год, сейчас он планируется на 2022 год.
Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.
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