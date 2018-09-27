Создан прототип кресла для корабля «Федерация»

"По заказу РКК "Энергия" в "НПП "Звезда" им. академика Г. И. Северина" изготовлен прототип кресла космонавта ПТК (перспективного транспортного корабля) "Федерация", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Кресло получило название "Чегет" (название горы на Кавказе). Кресло для космических кораблей "Союз" также названо в честь кавказской горы — "Казбек".

"В ходе серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела РКК "Энергия" будет проведена эргономическая оценка его характеристик. В настоящее время НПП "Звезда" приступило к изготовлению образцов кресел для полномасштабных испытаний", — говорится в сообщении.

Разработка корабля "Федерация" на замену используемому более полувека кораблю "Союз" ведется в России с 2009 года корпорацией "Энергия". Первый полет корабля намечался на 2015 год, сейчас он планируется на 2022 год.

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.