Смогут ли США отбросить РФ на обочину космической гонки

Смогут ли США отбросить Россию на обочину космической гонки

США планируют отказаться от российских двигателей РД-180 в течение ближайших пяти лет. Вашингтон уже пытался это сделать несколько лет назад, но неудачно: подходящей замены не нашлось, и несколько месяцев спустя закупки возобновились. Однако рано или поздно американцы перестанут зависеть от России в данном вопросе, предупреждают эксперты.

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon миллиардеру Джефу Безосу , получила контракт на поставку замены российским силовым установкам, сообщает The Wall Street Jourmal. Она будет поставлять новые двигатели BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA).

Первый запуск этих ракет намечен на 2020 год. Уже через три года Vulcan должен заменить ракеты Atlas V с двигателем РД-180, которые эксплуатируются сегодня.

Космос и политика

Российские РД-180 производятся НПО «Энергомаш» и поставляются в США по контракту 1997 года, напомнил «Ридусу» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Космическая программа США опирается на российские двигатели для питания первой ступени ракеты Atlas V, предназначенной для отправки тяжелых грузов в космос. США постепенно стараются избавиться от данной зависимости. Также компания Space Launch System, которая эксплуатирует Atlas V, разрабатывает двигатель, который впоследствии заменит RD-180», — рассказал он.

По словам эксперта, NASA не хочет быть зависимой от России, но в тоже время желает поддерживать с ней хорошие отношения. Однако в ситуацию вмешивается политика. В 2014 году Конгресс США на пике резкого обострения отношений между двумя странами ввел запрет на использование РД-180, однако уже в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут, пишет Finanz.ru

В текущем году российская Госдума после очередной порции американских санкций предложила прекратить продажу двигателей в США, одновременно свернув поставки титана, который закупает у «ВСМПО-Ависма» корпорация Boeing . Обе инициативы не прошли.

В 2016 году США заказали у НПО «Энергомаш» дополнительно 18 двигателей РД-180. Также российское предприятие сообщало, что заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.

«И поэтому Пентагону придется полагаться на российские ракетные двигатели как минимум до середины 2020-х годов. На фоне интриг относительно будущей замены РД-180 НПО «Энергомаш» по-прежнему продолжает выполнять обязательства по существующему контракту, поставляя двигатели в США», — отмечает Гасанов.

Китай подхватит

Расслабляться все же не стоит. Незаменимых вещей нет, предупреждает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв.

Очевидно, что и российские двигатели РД-180 не могут быть такими, тем более для американских инженеров. Да, на сегодняшний день продукция отечественного ракетостроения представляет интерес для американских покупателей. Но со временем, если уж США поставили перед собой такую задачу, они смогут полностью отказаться от российских двигателей, — предсказывает эксперт.

Вместе с тем, он полагает, что горизонт в пять лет — это достаточно долгий период, чтобы НПО «Энергомаш» могло подстраховаться. Не исключено, что прорабатываются и новые модели продукции, и новые рынки сбыта.

«В любом случае, с отказом американцев от РД-180 небо над нашим предприятием не упадет», — иронизирует эксперт.

Место американцев может занять вездесущий Китай, добавляет Гасанов. По его словам, Пекин пытается теснее подружиться с Россией на фоне собственного обострения отношений с США, и не только в вопросах торговли, но и в программе по развитию и освоению космоса.

Буквально в прошлую пятницу, 28 сентября, в Пекине состоялось заседание по космическому вопросу, в котором приняли участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь.

Кроме того, сейчас между китайской компанией Great Wall Industry и НПО «Энергомаш» ведутся переговоры о покупке технологий по разработке двигателей РД-180, поскольку самый мощный из китайских двигателей YF-100 уступает российскому, добавляет эксперт. Но сам он считает, что на продажу технологий Россия не пойдет.

Куда податься?

Гасанов полагает, что в ближайшем будущем создать аналогичный двигатель Америка все же не сможет, и отказ от партнерства с Россией будет для нее большим ударом. Что же касается российской экономики, она, скорее всего, не заметит потери этого сегмента рынка, полагает Грачев.

Существует огромный спрос на турбины для газокомпрессорных станций строящихся газопроводов и переход на выпуск продукции для этого сектора вполне в состоянии заместить 10−20 двигателей для американцев, — поясняет он.

Мы такую ракету имели почти 30 лет назад — это ракета «Энергия». Сейчас речь идет о том, чтобы создать такой носитель, который бы нам сразу дал преимущество по времени, всем техническим решениям и финансам, потому что сегодня у нас уже есть самое главное конкурентное преимущество — готовые, работающие, успешно эксплуатируемые двигатели, в которых заложены такие технические решения, которые еще никто пока не превзошел, и они еще долго будут оставаться лучшими в мире, — заявил ученый.