Система ГЛОНАСС поможет создать карту магнитного поля России

Спутники системы ГЛОНАСС будут использованы для построения полной карты магнитного поля России , сообщается на сайте производителя спутников — компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС).

"Космические аппараты глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, созданные компанией "ИСС", будут задействованы для создания полной карты магнитного поля Земли на всей территории России", — говорится на сайте.

Согласно информации специалистов Института прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова, современная цифровая карта магнитного поля Земли доступна только на 10-20% территории нашей страны, а последние съёмки проводились в 1960-70-х годах.

"Совместная работа российских предприятий и научных институтов по созданию и формированию базы цифровых данных геофизических полей Земли позволит применять геоинформационные технологии во многих сферах, что будет способствовать усилению обороноспособности страны и реализации практических задач в интересах Министерства обороны. Полученные данные можно будет использовать и в качестве резервной системы навигации", — говорится в сообщении.