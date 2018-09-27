Ещё
ГЛОНАСС поможет создать карту магнитного поля России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Система ГЛОНАСС поможет создать карту магнитного поля России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спутники системы ГЛОНАСС будут использованы для построения полной карты магнитного поля России, сообщается на сайте производителя спутников — компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС).
"Космические аппараты глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, созданные компанией "ИСС", будут задействованы для создания полной карты магнитного поля Земли на всей территории России", — говорится на сайте.
Согласно информации специалистов Института прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова, современная цифровая карта магнитного поля Земли доступна только на 10-20% территории нашей страны, а последние съёмки проводились в 1960-70-х годах.
"Совместная работа российских предприятий и научных институтов по созданию и формированию базы цифровых данных геофизических полей Земли позволит применять геоинформационные технологии во многих сферах, что будет способствовать усилению обороноспособности страны и реализации практических задач в интересах Министерства обороны. Полученные данные можно будет использовать и в качестве резервной системы навигации", — говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко рассказал РИА Новости, что его сотрудники разрабатывают приборы для получения полной информации о гравитационном поле Земли. По его словам, в дальнейшем эти данные можно будет использовать для создания новой системы навигации по гравитационному полю планеты.
Последние новости
Так кончилась империя: Трамп опозорился на выступлении в ООН Создатель самой точной винтовки в мире раскрыл тайну ее ствола Подробности бракоразводного процесса Максаковой с новым мужем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель126
«Это он, Толя»: земляки опознали в Боширове Чепигу39
США указали на место России у Луны69
Начнутся проблемы: россияне о росте тарифов ЖКХ250
Американский летчик под героином устроил погоню23
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение