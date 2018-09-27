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Ученые открыли новый вид колибри
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Ученые открыли новый вид колибри 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: wikimedia.org/Charles
Ученые-орнитологи обнаружили в эквадорском высокогорье новый вид колибри, информирует Runews24.
Первооткрывателем стал сотрудник эквадорского Национального института биоразнообразия, орнитолог Франциско Сорноза-Молина. Впервые он заметил необычных птиц в юго-западной части Анд в начале прошлого года. Для более тщательного изучения пернатых была организована специальная экспедиция. Ученые назвали новый вид птиц Oreotrochilus cyanolaemus, что в переводе означает "синегорлая горная звезда".
Новый вид птиц отнесли к роду колибри-горных звезд, которые выбрали местом обитания высокогорья Анд с суровым климатом. Род состоит из пяти видов пернатых, которые адаптировались к условиям и изменили свои пищевые пристрастия. Ученые выяснили, что новый вид птиц обитает на высоте 5 тысяч метров, а их размер составляет 10–13 см. По мнению специалистов, колибри не были обнаружены ранее из-за малочисленной популяции и небольшого ареала обитания. В настоящее время пернатые находятся на грани вымирания.
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