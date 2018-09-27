Самой крупной птице в истории дали новое имя

Специалисты из Зоологического общества Лондона предложили новое имя для самой крупной птицы в истории. Ученые пересмотрели классификацию эпиорнисовых, крупнейших птиц, когда-либо обитавших на планете, и выделили крупнейший из видов в отдельный род.

Зоологи назвали птицу Vorombe titan, и она весила, в среднем, 640 килограммов.

Ученые рассказали, что птицы из семейства эпиорнисовых (Aepyornithidae) обитали на острове Мадагаскар . Большинство из них вымерло около тысячи лет назад, вероятно, из-за человеческой деятельности, хотя информация об эпиорнисовых птицах появлялась в письменных источниках вплоть до середины XVIII века.

Эти птицы считаются самыми крупными в истории. По оценкам ученых, они могли достигать трех метров в высоту и весить до 700 килограммов. Они несли яйца, которые по объему были в 160 раз больше куриных и достигали в длину 34 сантиметров.

Первые останки эпиорнисовых птиц были найдены в середине XIX века, примерно с этого же времени и начались изучения их семейства. В настоящее время в семействе эпиорнисовых выделяют два рода, Mullerornis и Aepyornis, к которым, по мнению разных исследователей, относится от четырех до семи видов.

В новом исследовании английские зоологи решили уточнить классификацию семейства. Для этого ученые провели морфометрический анализ всех костей конечностей этих птиц из коллекций разных музеев мира.

В итоге мы проанализировали 346 бедренных, голено-предплюсневых костей и цевок, а также определили возраст некоторых птиц с помощью радиоуглеродного анализа, — рассказали ученые.

Результаты показали, что кости Aepyornis titan отличались размерами и формой от костей других эпиорнисовых. Поэтому исследователи выделили A. titan в отдельный род и назвали его Vorombe titan.

Специалисты отмечают, что крупные животные или птицы особенно важны для экосистемы, так как они контролируют вегетацию, поедая растения, распространяют биомассу и семена.