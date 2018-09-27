«Протоны» падали из-за «цифры»

Возглавляющий Роскосмос Дмитрий Рогозин неоднократно критиковал действия предыдущего руководства госкорпорации. Зачастую он справедливо указывал на реальные проблемы ракетно-космической отрасли, однако, как отмечают эксперты, ответственность за некоторые из них может лежать на самом Рогозине: занимая в прошлом кресло вице-премьера (2011-2018), курирующего космическую отрасль, ключевые решения принимать мог только он.

26 сентября на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов назвал причину частых аварий ракет-носителей «Протон-М». По его словам, они могли происходить из-за того, что предприятия Роскосмоса не модернизировали производство. Космическая промышленность сильно отстала от авиационной, где в основных конструкторских бюро работы над проектами давно осуществляются «в цифре».

«Может, как раз «Протоны» падали из-за этого, что вовремя не подхватили тренд на перевооружение», — заявил Борисов.

Серия серьёзных аварий ракет-носителей «Протон-М» преследует отрасль с 2010 года и повлекла за собой потерю российских и одного иностранного спутника, громкие увольнения и негативную реакцию в обществе. Причиной большинства аварий называли брак при производстве в результате воздействия человеческого фактора. В июле 2013 года возглавлявший Роскосмос Владимир Поповкин , чувствуя свою ответственность за происходящее, отправился на место аварии ракеты-носителя, которая должна была вывести на орбиту три спутника российской системы ГЛОНАСС. Находясь на месте аварии без средств индивидуальной защиты, он отравился парами ракетного топлива — гептила, что, по мнению медиков, послужило причиной болезни и смерти 18 июня 2014 года.

В 2017-м году Дмитрий Рогозин в ранге вице-премьера поручил Роскосмосу проанализировать все критически важные производства космической отрасли, чтобы в дальнейшем не допускать брак. В частности, он подверг резкой критике положение дел на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), производящем двигатели для РН «Протон».

«Культура производства там очень слабая, она страдает. И я лично в этом убедился. Этот завод должен быть перевооружён в первую очередь», — указывал Рогозин.

Иван Моисеев. Для решения проблемы аварийности ракет-носителей необходимо осуществить программу мероприятий, чтобы ракетно-космическая отрасль придерживалась мирового уровня. А мировой уровень — это в том числе осуществление инженерами и конструкторами работ «в цифре», то есть на компьютере, отмечает News.ru научный руководитель Института космической политики

В промышленности использование цифровых технологий вместо бумажных чертежей при проектировании помогает избегать неточностей и повышает качество работ, а также снижает сроки работы над проектами и их себестоимость.