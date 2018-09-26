Ученые выяснили происхождение астероида Оумуамуа

Родина Оумуамуа: учёные выяснили происхождение первого межзвёздного астероида

Учёные из Института астрономии общества Макса Планка выяснили происхождение Оумуамуа — первого межзвёздного астроида, посетившего Солнечную систему. Родиной космического гостя могла стать одна из четырёх систем, в центре которой находится карликовая звезда, откуда более миллиона лет назад объект начал своё «путешествие».

В октябре 2017 года учёные объявили об открытии Оумуамуа — первого межзвёздного астероида, посетившего Солнечную систему. Пролетев мимо Солнца, объект начал стремительно от нас удаляться. За это время астрономы успели с помощью наземных и космических телескопов вычислить приблизительную скорость и траекторию полёта космического гостя. Результаты предварительных расчётов показали, что Оумуамуа мог прибыть из созвездия Лиры. Однако поиск «родины» астроида осложнялся тем, что учёные не знали скорость и вектор движения объекта, когда он ворвался в Солнечную систему.

В новом исследовании астрономы выяснили, что пролетая мимо Солнца астероид испытал ускорение.

«Оумуамуа имеет некоторое сходство с кометами — ледяными объектами, с поверхности которых при достаточном нагревании солнечным светом испаряется газ. Это, в свою очередь, придаёт им ускорение, которое влияет на дальнейшую траекторию», — сообщил автор исследования Корин Байлер-Джонс.

Новые сведения позволили учёным понять, как орбита Оумуамуа менялась по мере того, как объект приближался к Солнцу. Это позволило точнее оценить, из какой точки и с какой скоростью астроид мог изначально двигаться.

Чтобы найти родину Оумуамуа, учёные обратились к трёхмерной карте Млечного пути, составленной в апреля 2018 года с помощью данных телескопа Gaia. В атласе представлены данные о расположении и параметрах движения 1,7 млрд звёзд. Результаты дальнейших вычислений показали, что космический гость мог прилететь от одной из четырёх карликовых звёзд.

Первым претендентом оказался красный карлик HIP 3757 в созвездии Кита. Второй кандидат HD 292249 похож на Солнце и расположен в созвездии Единорога. Две других возможных родины Оумуамуа могут находиться в системах жёлтых карликов 2MASS J0233 и NLTT 36959, расположенных в созвездии Кита и Девы.

Астрономы отметили, что исследование ещё не завершено. Вероятно, окончательно определиться с происхождением Оумуамуа удастся после 2021 года, когда будет готов очередной подробный обзор звёздного неба от Gaia.