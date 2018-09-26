На Украине займутся разработкой лунной базы

Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций "Космос", насчитывающая 37 участников, включая КБ "Южное" и "Укроборонпром", сформирует в 2018 году комитет, который займется разработкой проекта лунной базы.

"Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КБ "Южное" по итогам прошедшего в Киеве заседания ассоциации.

Как отмечается в сообщении, решение о создании ассоциации "Космос" принято 5 апреля 2018 года. 31 июля учредительное собрание основателей ассоциации утвердило устав организации.