Расшифровано древнее египетское любовное заклинание

Ученые расшифровали древнее египетское любовное заклинание

Папирусу, на котором оно написано, по словам ученых около 1300 лет.

Заклинание, которое начертано на древнем папирусе, скорее всего использовалось для сложных жизненных ситуаций, вроде любовного треугольника или невозможности жениться на любимом человеке.

Как отмечает преподаватель Страсбургского университета во Франции Корши Досу, которому и удалось расшифровать древний документ, текст написан на коптском. Это египетский язык, в котором используется греческий алфавит. Во фрагментах, которые еще сохранились, можно перевести фразы «Я призываю тебя», «ты растворишься», «каждый Бог Адамов».

Есть предположение, что папирус является частью большой книги. Он хранится в университете в Сиднее, однако, ученые до сих пор гадают, как он мог оказаться в Австралии.