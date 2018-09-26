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Обновление Chrome поставило пользователей под угрозу
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Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Valentin Wolf / imagebroker / Globallookpress.com
Исследователь безопасности и криптографии Мэтью Грин (Matthew Green) обнаружил новую неанонсированную функцию в Google Chrome, которая автоматически авторизовывает пользователей без их ведома. Об этом специалист написал в своем блоге.
По словам Грина, если пользователи заходят на любой из сервисов Google, включая YouTube или Gmail, они автоматически пройдут авторизацию в браузере. Это позволит синхронизировать данные юзеров между Chrome и другими продуктами компании, а также передать на серверы технологического гиганта всю историю посещений. Эксперт уверен, что подобные изменения угрожают конфиденциальности пользователей браузера от Google.
Ранее разработчики сервиса разрешали юзерам Chrome просматривать веб-страницы без входа в личный аккаунт Google. Благодаря этому люди, использующие этот браузер, могли не беспокоиться, что история их просмотров отразится на личной странице или попадет на серверы Google. Чтобы это произошло, пользователям нужно было войти в Chrome и согласиться на «синхронизацию данных» между браузером и другими сервисами Google, пишет The Business Insider.
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