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Арктике грозит многолетнее похолодание
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Ученые рассказали о грядущем многолетнем похолодании в Арктике 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 2030 года в Арктике начнется похолодание в рамках 70-летнего климатического цикла. Таким прогнозом поделился завотделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического НИИ Генрих Алексеев, передает ТАСС.
Конкретных ожидаемых температур ученый, выступивший с таким заявлением на XI Региональном общественном форуме-диалоге «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики», не назвал.
Минимальный ледовый покров Северного Ледовитого океана, по словам Алексеева, (около трех миллионов квадратных километров) пришелся на 2012 год.
Вопреки распространенному мнению о дальнейшем таянии арктических льдов до их полного исчезновения, более комплексные прогнозные модели, по утверждению ученого, говорят, что существенного таяния в будущем не предвидится.
В августе ученые рассказали о том, что из-за позднего образования льдов все больше белых медведей остается на суше. Исследователи пытаются установить несет ли это угрозу для их выживания, но уже известно, что их столкновения с людьми из-за вынужденного переселения станут происходить чаще.
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