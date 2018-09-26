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Российский робот помог свинье родить
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Российский робот помог свинье родить 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Shutterstock
В пензенском хозяйстве «Красная горка» опоросилась свинья Роза, которую вылечили от бесплодия при помощи робота-хирурга, разработанного в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Когда Розе было шесть месяцев, у нее нашли миому матки. Это делало ее идеальным кандидатом для испытания новой технологии. Операция прошла в марте, роботом управлял главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь. Свинья быстро поправилась, всего через два с половиной месяца к ней подселили хряка Бориса, а в июне стало известно, что она беременна. В конце сентября на свет появились поросята.
«Она родила в ночь на 22 сентября шесть здоровеньких поросят — нормально для первого раза, — рассказал заведующий кафедрой биологии, биологических технологий и ветеринарно-санитарной экспертизы Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев. — Бывает и восемь, и десять, но она шесть нам принесла. Два поросенка похожи на папу — пятнистые, как далматинцы… На первом этапе мы, конечно, довольны».
По его словам, специалисты продолжат наблюдать за свиньей. Следующий приплод ожидается в конце февраля — начале марта.
«Там уже будем оценивать: если будет динамика идти и по крупноплодности, и по количеству поросят в сторону увеличения, значит, можем говорить, что эксперимент положительный», — пояснил он.
Робот-хирург позволяет вводить в организм микроинструменты через небольшие разрезы размером 5—10 миллиметров. Врач наблюдает за операцией на экране монитора, куда подается многократно увеличенное 3D-изображение. Специальные контроллеры позволяют дистанционно манипулировать инструментами с точностью до 0,05 миллиметра. В будущем подобные роботы могут применяться для лечения людей.
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