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В Египте нашли древний дом с римскими банями
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В Египте археологи нашли древний дом с римскими банями и комнатой для обрядов 

ТАСС + ещё 2 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Развалины древнего жилого дома обнаружили археологи, ведущие раскопки в районе первой столицы объединенного Египта Мемфиса, в 20 км к югу от Каира. Об этом сообщило министерство по делам древностей страны. Открытие принадлежит египетской археологической миссии, проводящей изыскания в районе населенного пункта Мит-Рихана.
По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, здание, от которого очень хорошо сохранился фундамент, дающий целостное представление о его площади и внутренних помещениях, интересен, в первую очередь, своими размерами — 17 на 14,5 м. Судя по всему, указал он, "этот дом являлся частью жилого квартала этого района". Сам дом был построен из огромных известняковых блоков и глинобитного кирпича, а внешние стены и внутренние переходы, в том числе лестницы, сооружены из красного кирпича.
Эксперты отмечают отличную сохранность строения. Наибольший интерес археологов вызвали два помещения: в одном из них располагались римские бани, а в соседнем, судя по найденным артефактам, совершали различные обряды религиозных культов. На это, по словам ученых, в частности, указывают, декорированные каменные раковины, вазоны, посуда и различные приспособления для выполнения очищающих ритуалов. Одну из прямоугольных чаш, дошедшую до наших дней в очень хорошем состоянии, украшает голова древнего божества Беса.
Как считают историки, эта находка служит еще одним подтверждением теории о том, что и в частных домах древних египтян обустраивали святилища в честь высших божеств.
По словам главы Департамента древностей Каира и Гизы Аделя Окаши, археологам еще далеко до завершения раскопок в этом месте. "Этот дом хранит в себе еще немало секретов", — добавил он.
Мемфис был основан на границе Верхнего и Нижнего Египта на западном берегу Нила в начале III тысячелетия до н.э. Он просуществовал до второй половины I тысячелетия и вошел в историю как первая столица объединенного государства. Благодаря своему исключительному географическому положению, город являлся важным опорным пунктом различных фараонов, а также прославился как центр космополитизма, став домом для многочисленных представителей чужеземных народов. Город был окружен погребальными и храмовыми комплексами, которые археологи ищут и находят регулярно.
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