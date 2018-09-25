Деятельность человека повлияла на ось вращения Земли

Планета, на которой мы обитаем, имеет далеко не идеальную геометрическую форму, а ее вращение вокруг воображаемой оси происходит с погрешностью. В NASA проанализировали сведения за прошлое столетие и составили модель отклонения земной оси — оно достигает 10 см в год и потому может составлять уже 10 м по сравнению с позицией на начало XX века. Пока это не представляет опасности, лишь научный интерес, поскольку происходящее — доказательство глобальных последствий деятельности человека.

Если представить себе Землю как шарик, нанизанный на ось, то его вращение будет зависеть от того, насколько равномерно распределено вещество внутри. В реальности никакого баланса нет и в помине — движутся литосферные плиты, тают ледники, формируется так называемые «ледниковый отскок» и т.д. Разные стороны планеты перевешивают, что и вызывает смещение оси от условно идеального положения. Самыми быстротечными и потому важными факторами влияния на это ученые называют последствия стремительной деградации ледников.

Подсчитано, что за XX век из ледовых полей Гренландии в океан утекло 7500 гигатонн воды — переместилась колоссальная тяжесть. А остров еще и расположен примерно под углом в 45 градусов к оси вращения планеты, и перегрузка в этой точке создает наибольший эффект. Далее, когда растаяла тяжелая масса льда, придавленная ею земля двинулась вверх, высвобождаясь из плена — это и есть «ледниковый отскок». И движение таких масштабов тоже заставило земную ось колебаться.

А при чем тут человек? Дело в том, что в глобальном потеплении последних десятилетий решающую роль сыграл антропогенный фактор. Мы, своим действием и куда больше бездействием, спровоцировали повышение температуры, загрязнение атмосферы и таяние ледников. И, как следствие, приложили руку к смещению оси вращения Земли. Теперь нам необходимо лучше понять эти сложные процессы и не допускать столь глобальных изменений в будущем.