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В РФ разрабатывают часы для полета на Марс
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В России разрабатывают оптические часы для полета на Марс 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: NASA
Российские ученые из подмосковного Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта разрабатывает оптические часы для перспективной космической техники, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко.
"Нами разрабатываются новые оптические часы, которые смогут использоваться в перспективной космической технике, например во время полетов к Марсу. Я думаю, что в космосе они начнут применяться лет через 10-15, раньше на Марс, скорее всего, все равно никто не полетит. Пока же они массивны для использования в космической технике. Но и часы, которые сейчас стоят на спутниках системы ГЛОНАСС, 10 лет назад были в 2 раза тяжелее. Технический прогресс не остановить", — сказал он.
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