National Geographic показал гибель пропавшего Boeing

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National Geographic показал последние минуты пропавшего рейса MH370 

360tv.ru + ещё 2 5 часов назад
В рамках проекта «Осушить океаны» канал National Geographic сделал документальный фильм, посвященный последним минутам полета исчезнувшего Boeing-777. Об этом сообщил Sputnik International. Лайнер, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал в марте 2014 года.
В передаче авторы создали имитацию вероятного развития событий. Его итогом стала нехватка горючего после того, как рейс MH370 отклонился от маршрута. В реконструкции предполагается, что ушедший с радаров самолет продолжал обмениваться сигналами со спутников. Предположительно, борт вместо первоначального маршрута на северо-запад повернул на юг и пролетел еще шесть часов.
По выдвинутой версии, сначала у самолета произошел отказ правого двигателя. Автопилот смог выровнять самолет влево и компенсировать крен. Через две минуты Boeing-777 остался без левого двигателя. После этого лайнер вошел в «смертельную спираль» и столкнулся с морем.
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, в том числе туристы из России. Предполагается, что Boeing 777-200 потерпел крушение на юге Индийского океана. Его точное местоположение до сих пор неизвестно. Поисковую операцию безрезультатно вели несколько лет.
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