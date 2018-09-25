National Geographic показал гибель пропавшего Boeing

National Geographic показал последние минуты пропавшего рейса MH370

В рамках проекта «Осушить океаны» канал National Geographic сделал документальный фильм, посвященный последним минутам полета исчезнувшего Boeing-777. Об этом сообщил Sputnik International. Лайнер, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал в марте 2014 года.

В передаче авторы создали имитацию вероятного развития событий. Его итогом стала нехватка горючего после того, как рейс MH370 отклонился от маршрута. В реконструкции предполагается, что ушедший с радаров самолет продолжал обмениваться сигналами со спутников. Предположительно, борт вместо первоначального маршрута на северо-запад повернул на юг и пролетел еще шесть часов.

تصور لاخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة MH370 عندما نفذ منها الوقود وحلقت بشكل لولبي لمدة ليست بالبسيطة حتى ارتطمت بالماء.. ما اتخيل شعور الركاب طول هالفترة 💔

اسم الفيلم الوثائقي Drain The Ocean pic.twitter.com/hoE3jYklqG— AlAnoud (@Noudi__s) 24 сентября 2018 г.

По выдвинутой версии, сначала у самолета произошел отказ правого двигателя. Автопилот смог выровнять самолет влево и компенсировать крен. Через две минуты Boeing-777 остался без левого двигателя. После этого лайнер вошел в «смертельную спираль» и столкнулся с морем.