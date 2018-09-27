Москвичей «ждет» метеорный дождь

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Астрономы предупредили о приближении метеорного дождя 

ТК «Звезда» + ещё 74 27 сентября 2018
Метеорный дождь Драконид может стать активней из-за близости кометы Джакобини-Циннера к Солнцу. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечин.
По его словам, вспышка активности метеорного потока может произойти с 7 по 9 октября.
«Максимум потока Драконид приходится на ночь с 8 на 9 октября. Обычно этот поток невыразителен, давая около 3-5, до 15 метеоров в час… В связи с приближением кометы вспышка активности потока произойдет ближайшие ночи», — приводит РИА Новости слова астронома.
Астроном добавил, что помимо Драконид, в Москве в ближайшие ночи можно полюбоваться ярким красноватым Марсом.
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