У обезьян обнаружили тропический сифилис

Ученые обнаружили тропический сифилис у обезьян в Центральной Африке

Международная группа ученых провела исследования в Центральной Африке и выяснила, что местные приматы также могут болеть сифилисом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Тропический сифилис, который вызывают спирохеты (бактерии) Treponema pallidum pertenue, передается при прямом контакте с зараженной особью, сообщил сайт «Свободная пресса». Заболевание поражает суставы, кости, кожу приматов, а также приводит к летальным исходам.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, наличие инфекции у обезьян может помешать искоренению сифилиса к 2020 году.