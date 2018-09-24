Ещё
У обезьян обнаружили тропический сифилис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые обнаружили тропический сифилис у обезьян в Центральной Африке 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых провела исследования в Центральной Африке и выяснила, что местные приматы также могут болеть сифилисом. Об этом сообщило РИА ФАН.
Тропический сифилис, который вызывают спирохеты (бактерии) Treponema pallidum pertenue, передается при прямом контакте с зараженной особью, сообщил сайт «Свободная пресса». Заболевание поражает суставы, кости, кожу приматов, а также приводит к летальным исходам.
По мнению Всемирной организации здравоохранения, наличие инфекции у обезьян может помешать искоренению сифилиса к 2020 году.
360tv.ru: последние новости
Названа самая опасная поза для сна Российские ученые разработают абсолютно защищенные компьютеры Россия может построить научную станцию на Луне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин раскрыл убийц Захарченко81
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики140
Рассекречены неизвестные факты о Фриске5
Россия задействует С-300 в ответ на сбитый Ил-20299
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию78
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:15
Обнаружена редкая двухголовая змея
Наука Наука и техника
00:47
Прилепин раскрыл убийц Захарченко
В мире Украина
03:41
Пока вы спали: ЦБ научил зарабатывать на россиянах
Общество
02:26
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики
Армия Войска
01:11
Москвичей предупредили о первом снеге
Погода Новости Москвы
03:02
В аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
Шоу-бизнес Происшествия
00:27
Орбакайте покидает Россию ради Америки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение