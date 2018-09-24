Луна вскладчину: Россия создаст альтернативную станцию?

Этого не исключил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Причина недовольства Москвы — слишком маленькая роль, которую отводят США в этом проекте России. Однако создание новой программы со странами БРИКС не будет легким, говорят эксперты
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил создание альтернативной лунной станции, если Россия выйдет из совместного с американцами проекта. Сейчас страны договариваются о совместном создании окололунной научной станции Deep Space Gateway и не могут договориться.
Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в этом проекте на условиях, которые ставят США. Зато может предложить альтернативный проект, который Россия сможет реализовывать либо самостоятельно, либо с дружественными странами БРИКС. По словам Рогозина, он намерен обсудить это с главой НАСА Джимом Брандейстайном на переговорах на Байконуре 11 октября.
Заявление Рогозина выглядит вполне логичным, вопрос только в том, что появится вместо этого проекта, говорит главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин:
«Значит, у нас нет интереса и нет средств для участия в таком проекте. Теперь мы будем думать, что будем делать сами: продолжим эксплуатацию своего сегмента орбитальной станции МКС, то ли какую-то лунную программу будем делать, облетную, например, но вскладчину всегда проблемы решаются быстрее. Но так как политика вмешивается сейчас в отношения космических агентств, то это решение, я бы сказал, политическое и экономическое, чем целесообразное. Американцы предложили нам участвовать в этом проекте, но сами проект не утвердили, партнеров не набрали, с партнерами договоры не заключили. Нам предложили: ну что вы можете сделать? Ну, давайте, сделайте шлюзовую камеру, ну, для наших скафандров, и летайте на своем корабле, но стыковочные узлы тоже вроде наши должны быть, но это все на словах. Нас это не устраивает, потому что этого мало для нашей промышленности. У нас какие-то другие, видимо, планы, но об этих планах пока ничего не известно, никто не объявлял. Нашей лунной программы пока официально не существует».
По словам Игоря Маринина, участие России в проекте американцев пока выглядит действительно не очень привлекательным. Больше затратим усилий и средств, чем потом приобретем, считает он. Конфликт возник из-за слишком незначительной роли, которую США отвели российским коллегам в проекте.
Строительство окололунной станции планировалось начать уже в 2022 году а завершить в 2016-м. Но российской стороне не понравилось, что ей позволили строить только отсек для выхода в открытый космос. При этом параметры отсека должны соответствовать не российским, а американским техническим стандартам.
Более того, по требованиям американской стороны, отсек должен подходить именно для американского скафандра. В НАСА считают, что он лучше подходит для Луны. Но переговоры продолжаются. Заявление Рогозина еще не значит выход из проекта, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков:
«То есть фактически мы выступаем производителем оборудования, которое заказывают американцы. В такой ситуации это может принести кое-какие деньги, но вряд ли это будет для нас интересно. Конечно, руководство «Роскосмоса» рассматривает различные варианты нашего участия в исследованиях Луны, в том числе, и создание иной орбитальной станции под эгидой России, с участием стран БРИКС. Но мне больше нравится полноценное наше участие в американском проекте, потому что это и раньше по срокам будет, и все-таки масштабнее. Если мы будем создавать вместе с китайцами и индийцами, Бразилией и Южной Африкой эту станцию, я боюсь, будет тоже не так просто договориться о совместных работах. У нас нет опыта с этими странами исследовать космос, в то время как с Америкой, Европой и Японией мы уже работаем 20 лет в этом направлении, сложились определенные связи, сложилась кооперация».
В то же время проект НАСА до сих пор не утвержден на уровне Конгресса и правительства, а значит, изменения еще возможны. Но пока на компромиссное решение не готова ни та, ни другая сторона. И эксперты отрасли опасаются, что если Россия и дальше будет настаивать на своем, то США могут не только не расширить наше участие в проекте, но, наоборот, его сократить еще больше. Впрочем, «Роскосмос» подчеркнул, что Россия еще не приняла решение о выходе из проекта, хотя многие СМИ интерпретировали заявление Рогозина именно как расторжение договоренностей между космическими агентствами двух стран.