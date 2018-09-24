Луна вскладчину: Россия создаст альтернативную станцию?

Лунный раскол: Россия может выйти из проекта НАСА и создать альтернативную лунную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил создание альтернативной лунной станции, если Россия выйдет из совместного с американцами проекта. Сейчас страны договариваются о совместном создании окололунной научной станции Deep Space Gateway и не могут договориться.

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в этом проекте на условиях, которые ставят США. Зато может предложить альтернативный проект, который Россия сможет реализовывать либо самостоятельно, либо с дружественными странами БРИКС. По словам Рогозина, он намерен обсудить это с главой НАСА Джимом Брандейстайном на переговорах на Байконуре 11 октября.

Заявление Рогозина выглядит вполне логичным, вопрос только в том, что появится вместо этого проекта, говорит главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин

«Значит, у нас нет интереса и нет средств для участия в таком проекте. Теперь мы будем думать, что будем делать сами: продолжим эксплуатацию своего сегмента орбитальной станции МКС, то ли какую-то лунную программу будем делать, облетную, например, но вскладчину всегда проблемы решаются быстрее. Но так как политика вмешивается сейчас в отношения космических агентств, то это решение, я бы сказал, политическое и экономическое, чем целесообразное. Американцы предложили нам участвовать в этом проекте, но сами проект не утвердили, партнеров не набрали, с партнерами договоры не заключили. Нам предложили: ну что вы можете сделать? Ну, давайте, сделайте шлюзовую камеру, ну, для наших скафандров, и летайте на своем корабле, но стыковочные узлы тоже вроде наши должны быть, но это все на словах. Нас это не устраивает, потому что этого мало для нашей промышленности. У нас какие-то другие, видимо, планы, но об этих планах пока ничего не известно, никто не объявлял. Нашей лунной программы пока официально не существует».

По словам Игоря Маринина, участие России в проекте американцев пока выглядит действительно не очень привлекательным. Больше затратим усилий и средств, чем потом приобретем, считает он. Конфликт возник из-за слишком незначительной роли, которую США отвели российским коллегам в проекте.

Строительство окололунной станции планировалось начать уже в 2022 году а завершить в 2016-м. Но российской стороне не понравилось, что ей позволили строить только отсек для выхода в открытый космос. При этом параметры отсека должны соответствовать не российским, а американским техническим стандартам.

Более того, по требованиям американской стороны, отсек должен подходить именно для американского скафандра. В НАСА считают, что он лучше подходит для Луны. Но переговоры продолжаются. Заявление Рогозина еще не значит выход из проекта, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков

«То есть фактически мы выступаем производителем оборудования, которое заказывают американцы. В такой ситуации это может принести кое-какие деньги, но вряд ли это будет для нас интересно. Конечно, руководство «Роскосмоса» рассматривает различные варианты нашего участия в исследованиях Луны, в том числе, и создание иной орбитальной станции под эгидой России, с участием стран БРИКС. Но мне больше нравится полноценное наше участие в американском проекте, потому что это и раньше по срокам будет, и все-таки масштабнее. Если мы будем создавать вместе с китайцами и индийцами, Бразилией и Южной Африкой эту станцию, я боюсь, будет тоже не так просто договориться о совместных работах. У нас нет опыта с этими странами исследовать космос, в то время как с Америкой, Европой и Японией мы уже работаем 20 лет в этом направлении, сложились определенные связи, сложилась кооперация».

В то же время проект НАСА до сих пор не утвержден на уровне Конгресса и правительства, а значит, изменения еще возможны. Но пока на компромиссное решение не готова ни та, ни другая сторона. И эксперты отрасли опасаются, что если Россия и дальше будет настаивать на своем, то США могут не только не расширить наше участие в проекте, но, наоборот, его сократить еще больше. Впрочем, «Роскосмос» подчеркнул, что Россия еще не приняла решение о выходе из проекта, хотя многие СМИ интерпретировали заявление Рогозина именно как расторжение договоренностей между космическими агентствами двух стран.